Наращивание поставок оружия из США в Украину: какую модель предлагает Трамп

Украина согласилась на подготовку меморандума. Теперь ответственность за помощь Украине частично перекладывается на плечи европейцев.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он добавил, что Европа не готова сразу дать отпор российской агрессии.

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Кто будет платить за оружие Украине

Но они должны решить, как помочь Украине быстро и эффективно. Потому что если Украина не выстоит – россияне вскоре будут на границе с поляками или финнами.

Европа должна решить, где взять деньги на оружие для себя и для Украины. Собственного производства оружия им пока не хватает, медлят. Поэтому придется покупать в США. И здесь, как по мне, Трамп просчитал все очень по-американски и цинично: "Хотите - покупайте оружие, ищите деньги". В этой истории есть и позитив – Европа начнет мобилизоваться, потому что теперь должна защищать себя,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что уже есть информация о пересмотре 18-го санкционного пакета. Его, по словам немецкого канцлера, якобы уже наработали. Этот законопроект должен усилить санкции против России.

"Что именно он предусматривает – сказать трудно. Потому что 17-й пакет был очередным мыльным пузырем – о 200 танкерах теневого флота. А вот 18-й может быть более серьезным. Теперь Европа будет вынуждена догонять США, которые еще с 2014 года ввели значительно больше санкций против России, чем ЕС. И теперь европейцы просто должны демонстрировать, что готовы противостоять Путину и помогать Украине", – сказал Клочок.

Он добавил, что таковы итоги телефонного разговора Путина и Трампа. Европейцы ожидали, что Трамп решит вопрос войны против Украины, но теперь не на нем ответственность за прекращение агрессии – она теперь и на Брюсселе.

Американские инициативы поддержки Украины

Клочок добавил, что новое оружие будет для войны против России. Оно будет изготавливаться на американских заводах, возможно – частично и на европейских. По крайней мере уже есть инициативы в Европе по открытию заводов для производства ракет к американским и европейским системам, в частности – Patriot.

За это кто-то должен заплатить. И, как ранее говорил Трамп – "не я". Платить будет Европейский Союз. Я не исключаю, что Трамп даже инициирует законопроект о помощи Украине. Его могут рассмотреть не раньше 1 октября, когда начинается новый финансовый год в США. К этому добавим еще время на производство и передачу оружия Украине. Поэтому это история не на сегодня,

– сказал Клочок.

Он добавил, что вменяемые инициативы есть как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Например, санкционный пакет Линдси Грэма. Он фактически уже рассмотрен, но пока не голосуется. Так же и военная помощь может быть проголосована позже.