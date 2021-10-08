Нардеп Анна Скороход потеряла сознание в Раде

В Верховной Раде стало плохо нардепу Анне Скороход. В парламент оперативно прибыла скорая помощь.

Потеряла сознание Скороход на заседании 8 октября. В этот день работа Рады началась с трагического известия о смерти нардепа Антона Полякова.

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Скороход потеряла сознание в Раде

Из-за чего именно стало плохо Скороход, СМИ пока не сообщают. В то же время этого момента не было видно на трансляции из зала Рады на ютубе.

Тем временем Obozrevatel сообщает, что Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Рады.

Скороход трижды болела COVID-19. В марте 2021 года она сообщила, что снова его подхватила, но заверила, что чувствует себя стабильно.

Скороход и Поляков

И умерший Антон Поляков и Анна Скороход были нардепами, которых "выгнали" из "Слуги народа". Анна Скороход победила от "Слуги народа" на округе на Киевщине, Поляков – в Чернигове.

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Оба были в президентской фракции "Слуга народа", однако затем их исключили. Причина – не выполняли никаких решений фракции. Лично предлагал исключить Скороход председатель фракции Давид Арахамия.

Летом 2021 года Анну Скороход и Антона Полякова заметили вместе во Львове. Tabloid опубликовал соответствующие фото, где замужняя нардеп близко к нему прижималась.



Скороход и Поляков во Львове / Фото Tabloid

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