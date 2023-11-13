У Зеленского расставили точки над "i" по поводу подозрения в госизмене Дубинскому
Народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. Как сообщили в Службе безопасности Украины, он причастен к преступной организации, которая действовала под "крышей" российского ГРУ.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что при наличии доказанного СБУ факта измены нет смысла говорить какую должность занимает этот человек, ведь он должен отвечать за свои поступки.
Важно Агент "Буратино": нардеп Дубинский работал на российскую военную разведку
Должны работать максимально жестко
Он отметил, что сейчас Украина платит кровью за свое право существовать. И тут кто-то для того, чтобы заработать "копейку", максимально дискредитирует наше государство и на внешних медийных площадках, и во внутреннем информационном пространстве.
Михаил Подоляк прокомментировал получение нардепом Дубинским подозрения в госизмене: смотрите видео
"СБУ после проведения соответствующего расследования и доказательств фактов государственной измены должна работать максимально жестко в отношении подобного типа людей", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Больше о деле нардепа Дубинского
- В доме народного депутата 13 ноября начались следственные действия. По предварительной информации, Дубинский является фигурантом по делу о госизмене.
- Позже СБУ сообщила, что нардеп получил подозрение в государственной измене. Служба безопасности Украины вместе с Государственным бюро расследований провели расследование и собрали доказательства того, что Дубинский осуществлял "информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора".
- В СБУ отметили, что главной задачей преступной организации, в состав которой входил народный депутат с позывным "Буратино", было "расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене".
- Организация управлялась и финансировалась из России. Суммы, которые передавались ее участникам, составляли "более 10 миллионов долларов". Как отмечают в СБУ, на эти средства Дубинский и другие участники организации "распространяли фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства".
- В частности, речь идет о распространении фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году.
- Раньше обыски у Дубинского проводились 1 ноября. Тогда они были связаны с делом о схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Дубинский, по информации следствия, организовал схему, позволившую ему нелегально переправить за границу родного брата своей жены.