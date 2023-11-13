У Зеленского расставили точки над "i" по поводу подозрения в госизмене Дубинскому

Народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. Как сообщили в Службе безопасности Украины, он причастен к преступной организации, которая действовала под "крышей" российского ГРУ.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что при наличии доказанного СБУ факта измены нет смысла говорить какую должность занимает этот человек, ведь он должен отвечать за свои поступки.

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Должны работать максимально жестко

Он отметил, что сейчас Украина платит кровью за свое право существовать. И тут кто-то для того, чтобы заработать "копейку", максимально дискредитирует наше государство и на внешних медийных площадках, и во внутреннем информационном пространстве.

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"СБУ после проведения соответствующего расследования и доказательств фактов государственной измены должна работать максимально жестко в отношении подобного типа людей", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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