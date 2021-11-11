Нардепу Гео Леросу вручили подозрение из-за среднего пальца Зеленскому

Одиозный украинский нардеп Гео Лерос заявил, что к нему наведались правоохранители. Политик рассказал, что ему вручают подозрение прямо во дворе его дома.

Соответствующая публикация появилась в фейсбуке Лероса утром 11 ноября в 10:14. Он проиллюстрировал его фотографией в своем автомобиле.

Читайте также Полиция получила заключения экспертиз по поджогах автомобилей Лероса и Богдана

Нардеп сообщил, что к нему приехали представители Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора. Чего касается подозрения – Лерос изначально не знал. Впрочем, впоследствии написал, что это связано с его недавней выходкой в парламенте, когда он показал президенту Зеленскому средний палец. "Хотят посадить", – написал политик.



К Леросу наведались правоохранители / Фото с фейсбук-страницы нардепа

Подозрение – из-за хулиганства в Раде

В Государственном бюро расследований подтвердили факт сообщения о подозрении. Причиной назвали "грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады". Следователи ГБР в рамках уголовного производства установили, что политик, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

Также в ведомстве отметили, что он не реагировал на замечания председательствующего и продолжал свои действия даже после того, как ему выключили микрофон. "Осознавая, что речь не будет фиксироваться СМИ, показал неприличный жест, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам морали и социальному окружению", – говорится в сообщении.

Светит штраф, арест или ограничение свободы

В ГБР считают, что таким образом Лерос стремился создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость и привлечь внимание журналистов, общества и других политиков. Именно поэтому якобы он прибегнул к злоупотреблению полномочиями нардепа на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства.

Народного депутата подозревают в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов (68 тысяч гривен) или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Средний палец Зеленскому: что происходило в Раде

4 ноября во время своего выступления в парламенте Лерос заявил, что не боится президента и его правоохранительных органов. Он назвал президента "предателем" и эмоционально добавил, что "будет говорить правду, даже если против него будут "клепать" дела". Когда политику выключили микрофон, он показал главе государства средний палец.

Политик столкнулся с возмущением президентской политсилы "Слуга народа". Более того, впоследствии регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам отстранить Лероса от участия в 5 пленарных заседаниях.

Скандалы с участием Лероса

В начале президентской каденции Зеленского Лерос был его советником. Впрочем, теперь политик один из тех, кто чаще всего критикует команду главы государства. Весной 2020 года нардеп обнародовал видео, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП, договаривается о должностях в органах власти. После этого президент назвал Лероса аферистом. А уже в начале осени политика исключили из фракции "Слуга народа".

Летом 2020 года нардеп заявил, что неизвестные подожгли его автомобиль. Позже в Государственном бюро расследований предположили, что он сам мог все инсценировать. Такую версию Лерос сразу опроверг.



Текст публикации Гео Лероса в фейсбуке:

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока что мне неизвестно, за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это никому не секрет. "Другое мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни и свободы. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро".