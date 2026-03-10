В декларации указано, что сейчас Куницкий живет в Канаде и пользуется жильем бесплатно. Об этом пишет Obozrevatel.

Смотрите также Подозрительные миллионы: нардепа от "слуг" и ее мужа, главу облсовета, будут судить за декларации

Где сейчас нардеп Куницкий, который сбежал из Украины?

Депутат проживает в квартире площадью 43 квадратных метров. Владельцем жилья указан иностранец Йона Тьян. Куницкий пользуется этой квартирой с октября 2024 года, хотя в декларации двухлетней давности такое жилье не отмечалось.

Также в документе указано, что в течение прошлого года депутат не получал никаких доходов. Зарплату народного депутата он тоже не получает.

По словам депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, Куницкий не появляется на заседаниях парламента уже более полутора лет.

Основным источником средств для жизни за рубежом остаются его сбережения.

В конце прошлого года депутат задекларировал 100 тысяч долларов наличными, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 115 тысяч.

Кроме того, в новой декларации не упоминаются 1,7 тысячи долларов, которые ранее были на его счету в "ПриватБанке".

Напомним, что в декабре 2024 года СМИ сообщали, что Куницкий выехал за границу якобы в короткую парламентскую командировку в Израиль. Последний раз его местонахождение фиксировали в США.

Тогда Куницкий сообщал коллегам, что не планирует возвращаться в Украину, пока не будут наказаны полицейские, которые, по его словам, сломали ему ребра.

Справка: Вероятно, говорится об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Александра Куницкого за незаконную съемку блокпоста.

Также нардеп заявлял, что готов сложить депутатский мандат.

Что известно о скандале с нардепом Куницким?