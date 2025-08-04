Нардепа Кузнецова отправили под стражу: его подозревают в коррупции на закупке дронов
- Нардепа Кузнецова отправили под стражу по подозрению в коррупции на закупках дронов.
- По данным следствия, участники преступления получали до 30% от суммы государственных контрактов в виде неправомерной выгоды.
Днем 4 августа нардепа Кузнецова отправили под стражу. НАБУ просило о залоге в размере 30 миллионов гривен, но его сделали значительно меньшим.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о решении суда по Кузнецову?
Днем 4 августа в НАБУ написали, что по согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.
ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере 8 миллионов гривен,
– сообщили корреспонденты Суспильного.
У ВАКС добавили, что если Кузнецов внесет залог, то он должен:
- прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию;
- не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Кто еще под подозрением?
4 августа сообщили подозрения и другим пяти фигурантам дела.
Это:
- бывший глава Луганской областной государственной администрации;
- начальник городской военной администрации;
- командир воинской части Национальной гвардии Украины;
- фактический бенефициарный владелец предприятия – производителя БпЛА;
- директор предприятия – производителя БПЛА.
Напомним, недавно Владимир Зеленский после совещания с директором НАБУ и руководителем САП сообщил: ряд чиновников разоблачили на взятке. Они организовали схему при закупке беспилотников и средств РЭБ.
И заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.