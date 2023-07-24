Нардепа от "ОПЗЖ" Пономарева разоблачили в госизмене

В Украине вручили подозрение в государственной измене действующему народному депутату от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ". Вероятно, говорится об Александре Пономареве.

Как выяснилось, депутат добровольно пошел на сотрудничество с российскими террористами. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы.

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Что известно о предателе

Так, о подозрении в госизмене сообщили действующему народному депутату Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ". Судя по фото, говорится об Александре Пономареве.

Как стало известно, во время полномасштабного вторжения этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. В частности, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Задержание нардепа / фото СБУ

Заводы предателя поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники России и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. Когда депутат выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне.

Во время следствия правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным нардепа в пользу России. В настоящее время решается вопрос об избрании Пономареву меры пресечения.

Кто такой Пономарев: коротко

Украинский экономист и политик, народный депутат Украины VIII и IX созыва от пророссийской партии "ОПЗЖ". Он является гражданином России.

Пономарев фигурирует в ряде расследований по проведению фиктивных тендеров, уклонению от уплаты налогов и взяточничества.

Также нардеп причастен к махинациям с бюджетными средствами в освоении субвенций для Запорожья.

16 января 2014 голосовал за диктаторские законы.

Нардепу-предателю Пономареву грозит до 15 лет тюрьмы.

Кстати, 24 июля "Схемы" планируют опубликовать расследование об обстоятельствах пребывания Пономарева в Бердянске, которое базируется на показаниях и документах, которые удалось получить журналистам, среди них – данные о передвижении депутата, биллингах его телефона и переписке его соратников, перехвачены телефонные разговоры российских оккупантов и местных. Также документы о том, как и на кого работал его бизнес в Бердянске и России.

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