Нардепа Шуфрича оставили в СИЗО еще на 2 месяца
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу. Он будет находиться в СИЗО еще два месяца.
Суд решил оставить народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" в следственном изоляторе до декабря 2023 года. Шуфрича подозревают в государственной измене, пишет 24 Канал.
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Что известно о мере пресечения Шуфричу
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей. О нем просил прокурор. Хотя адвокаты ходатайствовали об альтернативе – мере пресечения не связанной с содержанием под стражей.
Защита Шуфрича даже присоединила два письма от нардепов, готовых взять Шуфрича на поруки. Речь идет о:
- Александре Колтуновиче;
- Григорие Мамке.
Кстати, Шуфричу уже не впервые выбирают меру пресечения. Предыдущий выбирали в октябре и Шуфрич должен был находиться в СИЗО до 15 ноября 2023 года.
Что известно о деле Шуфрича
- К народному депутату от пророссийской запрещенной партии "ОПЗЖ" Служба безопасности Украины пришла с обысками 15 сентября 2023 года. Их проводили у него дома в поселке Козин возле Киева. СБУ обнаружила у Шуфрича российские и советские ордена и много предметов с символикой врагов.
- Следователи СБУ заявили, что речь идет о деле российской шпионской сети, которую создал сотрудник ФСБ и бывший депутат Владимир Сивкович. В ней Шуфрич одной из задач должен был заниматься подрывной деятельностью в информационной сфере.
- Именно поэтому нардеп систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России якобы единая история, что украинцы и россияне якобы "один народ". Так Шуфрич пробовал развить пророссийские настроения в украинском обществе. Подробнее о скандалах с Шуфричем – читайте здесь.