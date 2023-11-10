Нардепа Шуфрича оставили в СИЗО еще на 2 месяца

10 ноября 2023, 14:15
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу. Он будет находиться в СИЗО еще два месяца.

Суд решил оставить народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ" в следственном изоляторе до декабря 2023 года. Шуфрича подозревают в государственной измене, пишет 24 Канал

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Что известно о мере пресечения Шуфричу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу в виде содержания под стражей. О нем просил прокурор. Хотя адвокаты ходатайствовали об альтернативе – мере пресечения не связанной с содержанием под стражей.

Защита Шуфрича даже присоединила два письма от нардепов, готовых взять Шуфрича на поруки. Речь идет о:

  • Александре Колтуновиче;
  • Григорие Мамке.

Кстати, Шуфричу уже не впервые выбирают меру пресечения. Предыдущий выбирали в октябре и Шуфрич должен был находиться в СИЗО до 15 ноября 2023 года.

Что известно о деле Шуфрича

  • К народному депутату от пророссийской запрещенной партии "ОПЗЖ" Служба безопасности Украины пришла с обысками 15 сентября 2023 года. Их проводили у него дома в поселке Козин возле Киева. СБУ обнаружила у Шуфрича российские и советские ордена и много предметов с символикой врагов.
  • Следователи СБУ заявили, что речь идет о деле российской шпионской сети, которую создал сотрудник ФСБ и бывший депутат Владимир Сивкович. В ней Шуфрич одной из задач должен был заниматься подрывной деятельностью в информационной сфере.
  • Именно поэтому нардеп систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России якобы единая история, что украинцы и россияне якобы "один народ". Так Шуфрич пробовал развить пророссийские настроения в украинском обществе. Подробнее о скандалах с Шуфричем – читайте здесь.

Автор: Діана Квасневська