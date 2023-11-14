Рекордсмен за количество открытых дел, – в ДБР прокомментировали наказание Дубинского
Александру Дубинскому на днях объявили о подозрении в государственной измене. Кроме него есть еще три фигуранта, среди них – прокурор и еще один народный депутат.
Представитель ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что народный депутат Александр Дубинский, которому ночью 14 ноября избрали меру пресечения, является рекордсменом по количеству подозрений и дел, которым занимается именно ДБР. Согласно последнему подозрению, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Дубинский попал не в одну историю
Сапьян вспомнила о делах, по которым проходил народный депутат. По ее словам, их было, по меньшей мере, три.
В 2023 году мы сообщали подозрение в служебном подлоге для выезда за границу. Думаю, все помнят историю о лечении отца. Это расследование уже завершено и после того, как подозреваемый ознакомится с материалами дела, обвинительный акт попадет в суд. Второе дело – об организации незаконного пересечения границы в Европу родного брата гражданской жены. Именно тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. И на этой неделе ему объявили подозрение в государственной измене и также участии в преступной организации,
– сказала она.
Как результат, в ближайшие два месяца или дольше, он будет находиться в СИЗО. За государственную измену грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В государственной измене и участии в преступной организации подозревается народный депутат и прокурор. Также подозрение за участие в преступной организации объявлено еще одному народному депутату, задержанному работниками НАБУ. В общем, говорится о трех лицах.
Дубинскому объявили подозрение
- Народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. Как сообщили в Службе безопасности Украины, у него была причастность к преступной организации, которая действовала под "крышей" российского ГРУ. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал о том, что при наличии доказанного СБУ факта измены, нет смысла говорить, какую должность занимает этот человек, ведь она должна отвечать за свои поступки.
- 13 ноября народному депутату Александру Дубинскому должны были выбрать меру пресечения. Выступая в суде, Дубинский заявил, что дело против него "сфабриковали", потому что он критиковал власть. Нардеп настаивал на своей полной "невиновности". Также заявил, что не рассчитывает на "справедливость".
- Меру пресечения ему все-таки избрали: нардеп будет в СИЗО в течение 60 суток. О решении Печерского райсуда сообщил сам народный депутат. Заседание проходило в закрытом режиме, ведь была угроза разглашения государственной тайны.