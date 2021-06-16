Нардепы "Голоса" создают отдельное объединение: появилась официальная позиция партии

Часть нардепов от "Голоса" объявили о создании объединения "Справедливость" в Раде. Их заявление 16 июня рассмотрит руководство партии.

Официальная позиция политсилы появилась на ее сайте. Там, в частности, отметили, что законодательство предусматривает возможность депутата выйти из фракции.

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В то же время отметили, что только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. В противном случае это противоречит закону о регламенте Рады. "Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", – говорится в заявлении.

В партии добавили, что вопрос внутренней жизни политсилы должны решать органы ее управления. У них это – съезд и Политический совет. Поэтому 16 июня политический совет "Голоса" рассмотрит заявление 10 нардепов в Раде и даст ему оценку.

Что известно о расколе "Голоса"

10 нардепов от "Голоса" 16 июня объявили, что создают объединение "Справедливость". Они объяснили, что к таким действиям их побудило поведение руководства политсилы.

"Руководство партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру", – пояснила Устинова.

Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Эти депутаты требуют исключения из рядов партии ее руководительницы Киры Рудык. Якобы она систематически прогуливает заседания Рады – речь идет о 60%.

В то же время парламентарии выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. Все из-за того, что в течение 3 месяцев он не созывает заседание фракции по требованию большинства депутатов.