В Минобороны объяснили, почему украинцы за рубежом получают уведомления о нарушении учета
23 ноября 2024, 08:03Читати новину українською
Есть случаи, когда военнообязанные украинцы, которые находятся за рубежом, указали это при обновлении данных, впрочем, все равно получают уведомления о нарушении воинского учета.
Почему за рубежом граждане Украины получают такие уведомления, объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает 24 Канал.
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Оповещение о нарушении воинского учета
"Государство продолжает думать, что они еще в Украине", – отметила заместитель министра обороны.
Также Екатерина Черногоренко привела условный пример военнообязанного, который проживает за рубежом, является офицером и не прошел вовремя военно-врачебную комиссию. Итак, нарушил закон Украины. Эта информация отображается в реестре.
В Резерв+ появится возможность оплатить штраф
- Чиновница также рассказала, что Минобороны хочет сделать в приложении функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.
- "Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения", – отметила Черногоренко.
- Добавила, есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то уже в начале 2025 в Резерв+ появится такая функция.