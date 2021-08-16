Нарушил границу: в Узбекистане признали, что сбили самолет Афганистана

В Сурхандарьинской области Узбекистана 15 августа упал военный самолет Афганистана. Ташкент подтвердил, что воздушное судно сбили системы противовоздушной обороны.

Инцидент произошел в Шерабадском районе. К счастью, в результате авиакатастрофы никто не погиб.

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Силами противовоздушной обороны ВВС Узбекистана пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана,

– заявил представитель Минобороны.

Сейчас ведомство проводит расследование.

Что известно о пострадавших

На борту самолета были 2 пилота. Оба сейчас находятся в больнице.

Заметим, ранее с места происшествия опубликовали видео. На кадрах было видно, как одному военному оказывают первую помощь.

Ситуация в Афганистане: что известно

15 августа 2021 года боевики "Талибана" захватили Кабул, ведь власти решили отдать его без боя для "избежания кровопролития".

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Сначала говорили, что он якобы улетел в Таджикистан, однако впоследствии эту информацию опровергли.

Боевики взяли под контроль почти всю инфраструктуру города. В Кабуле набирает обороты мародерство. Люди пытаются бежать из страны на самолетах.

Столичный аэропорт стал последней надеждой для афганцев. На аэродроме обеспечивают порядок американские военные.

Талибы взяли Афганистан под контроль после того, как президент США Джо Байден начал вывод американских войск из страны. В то же время политик утверждает, что не сожалеет о своем решении , ведь присутствие армии США в Афганистане, по его мнению, было бы неуместным.

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