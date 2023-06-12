Нас не смогли изнасиловать и убить, хотят утопить, – оккупированная Херсонщина умоляет о спасении

Ситуация на временно оккупированных территориях Херсона вследствие подрыва Каховской ГЭС критическая. В частности, в Алешках люди оказались в ловушке, из которой очень тяжело выбраться.

Местные убеждены, что это прямой геноцид людей, которые находятся на левом берегу. Об этом 24 Каналу сказала жительница Алешек, имя которой мы не называем из соображений безопасности.

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"Никакого Красного креста, ООН, россиян. Если кто-то и спасается, то это только местные волонтеры. В Алешках есть место, где вода не подступила. Люди вывозили туда лодками на сушу сами", – говорит пострадавшая.

Люди в отчаянии

Российское МЧС только грабит то, что еще не ограбило. Накануне они украли и вывезли все лодки.

Они не смогли нас убить и замучить, поэтому теперь хотят нас потопить,

– подчеркнула жительница оккупированной Херсонщины.

Она акцентирует, что властвует сплошной хаос. Информация куча, но непонятно, где правда. С теми, кого вывозили в первые дни, нет связи. Тем, которых эвакуировали на Раденск, предлагают ехать на Скадовск, но говорят, что там заворачивают, потому что Олешки закрывают на 40 суток из-за карантина.

"Я своих родных смогла эвакуировать на правый берег. Сейчас информация у меня только такая, больше я сказать не могу. Россиянам никто не верит", – эмоционально подытожила женщина из Алешек.

Оккупанты не дают спастись