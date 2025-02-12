Это лишь разогрев: что происходит в мире сейчас

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Обострение между Россией и Азербайджаном

1. Россия продолжает мощно "сверлить дно" в отношениях с Азербайджаном. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Примаков-внук упорно отрицает причастность выдворенного "Русского дома" к попыткам организовать митинг в защиту "Русского дома". Депутат-боксер из Госдумы Валуев назвал, в том числе и азербайджанцев, "шоблой-воблой", после чего в Баку его объявили персоной нон грата.

Еще один депутат – муж Скабеевой Попов – призвал посягнуть на бизнес выходцев из Азербайджана в России. На что один из азербайджанских депутатов корректно отметил, что после этих слов могут посягнуть на самого Попова, потому что упомянутые бизнесы принадлежат не чужим Путину людям.

Азербайджанские СМИ переживают невиданный всплеск свободы слова в отношении Москвы и ее имперских упреков. Ранее подобное внимание получали только Франция с Арменией. В отношении Кремля все более чем справедливо. Ведь Кремль продолжает координировать кампанию оскорблений лично президента Ильхама Алиева. Повторюсь, будет очень классно, если Баку и Ереван смогут отогнать россиян и договорятся в пользу обоих народов без посторонних.

Россия тем временем перешла к открытому запугиванию – начались "сливы" о якобы подготовке в Совете безопасности России "ответных мер" на "эскалацию" со стороны Баку. Среди прочего угрожают разжиганием сепаратизма. То есть де-факто подтверждают обвинения в сторону "Русского дома". Явка с повинной.

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Интересное "совпадение". Несколько дней назад в прилегающих к России районах азербайджанские силовики начали профилактические мероприятия против "террористов" (трое убитых и шесть задержанных в первый день). То есть эта угроза уже звучала из Москвы непублично, и просто стала явной, или сработали на предупреждение.

"Неофициальные" азербайджанские СМИ в ответ заявили, что в Дагестане вполне могут устроить "Новую Каледонию". Мало не покажется.

А с чего началось? Россия сбила из "Панциря-С1" азербайджанский гражданский самолет, убила десятки людей, и вместо извинений или компенсаций начала издеваться над жертвами, оскорблять страну-партнера и ее лидера. В мире наверняка многие наблюдают и поражены абсолютной иррациональностью таких действий.

В России признали незаконные перевозки нефти

2. Праздник интеллекта продолжил еще один госдумовец – депутат Алексей Журавлев. Реагируя на варианты, которые сейчас обсуждают в ЕС, по ужесточению требований к судам, которые перевозят грузы из России, этот "гений" заявил, что нападение "на наших перевозчиков" будет расцениваться как нападение на Россию! Вплоть до зеркальных мер с взятием на абордаж западных кораблей!

Во-первых, хочу на это посмотреть.

Во-вторых, в пылу Журавлев подзабыл, что львиная доля судов, которые "тайно" перевозят российские грузы, в частности нефть и нефтепродукты, ходит под флагами экзотических стран. Формально к России они никакого отношения не имеют. В то же время Журавлев признал фактическую принадлежность этих "посудин" к России. Этот момент наверняка уже зафиксировали и в нужное время предъявят.

Новое-старое ИПСО о западном оружии

3. Ну и для баланса, новости потустороннего мира из США. Говорится о так называемой продаже украинскими военными оружия "мексиканским наркокартелям". Кричат, что это "факты", и фактом является то, что – либо кому-то нужна медицинская помощь, либо он не представляет, о чем говорит.

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За 3 года полномасштабной войны в Украину поступил гигантский объем оружия. Если бы, как утверждают альтернативно одаренные лица, было "похищено и продано 30 – 50% от объема", то на планете уже где-то бушевала бы еще одна полумировая война. Можно было бы захватить несколько стран.

Я помню, как с апреля 2022 года, после первого "Рамштайна", разворачивалась система контроля за западными вооружениями. В середине 2023 года западные наблюдатели были шокированы беспрецедентной прозрачностью и низким процентом потери оружия. Особенно – на фоне Афганистана.

Вряд ли что-то очень изменилось за следующие полтора года. Плохо, что такие вбросы на большую аудиторию есть, но хотя бы внутри не стоит их таскать как "сплетни под видом версий".