Загострення між Росією та Азербайджаном

1. Росія продовжує потужно "свердлити дно" у відносинах з Азербайджаном. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Примаков-онук затято заперечує причетність видвореного "Російського дому" до спроб організувати мітинг на захист "Російського дому". Депутат-боксер із Держдуми Валуєв назвав, зокрема й азербайджанців, "шоблою-воблою", після чого в Баку його оголосили персоною нон грата.

Ще один депутат – чоловік Скабеєвої Попов – закликав зазіхнути на бізнес вихідців з Азербайджану в Росії. На що один з азербайджанських депутатів коректно зазначив, що після цих слів можуть зазіхнути на самого Попова, бо згадані бізнеси належать нечужим Путіну людям.

Азербайджанські ЗМІ переживають небачений сплеск свободи слова щодо Москви та її імперських закидів. Раніше подібну увагу отримували лише Франція з Вірменією. Щодо Кремля все більш ніж справедливо. Адже Кремль продовжує координувати кампанію образ особисто президента Ільхама Алієва. Повторюся, буде дуже класно, якщо Баку та Єреван зможуть відігнати росіян і домовляться на користь обох народів без сторонніх.

Росія тим часом перейшла до відкритого залякування – почалися "зливи" про нібито підготовку у Раді безпеки Росії "заходів у відповідь" на "ескалацію" з боку Баку. Серед іншого погрожують розпалюванням сепаратизму. Тобто де-факто підтверджують звинувачення у бік "Російського дому". Явка з повинною.

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Цікавий "збіг". Кілька днів тому в прилеглих до Росії районах азербайджанські силовики розпочали профілактичні заходи проти "терористів" (троє вбитих та шістьох затриманих першого дня). Тобто ця загроза вже звучала з Москви непублічно, і просто стала явною, або спрацювали на попередження.

"Неофіційні" азербайджанські ЗМІ у відповідь заявили, що в Дагестані цілком можуть влаштувати "Нову Каледонію". Мало не покажеться.

А з чого почалося? Росія збила з "Панциря-С1" азербайджанський цивільний літак, убила десятки людей, і замість вибачень чи компенсацій почала знущатися з жертв, ображати країну-партнера та її лідера. У світі напевно багато хто спостерігає і вражений абсолютною ірраціональністю таких дій.

У Росії визнали незаконні перевезення нафти

2. Свято інтелекту продовжив ще один держдумівець – депутат Алєксєй Журавльов. Реагуючи на варіанти, які зараз обговорюють у ЄС, щодо посилення вимог до суден, які перевозять вантажі з Росії, цей "геній" заявив, що напад "на наших перевізників" розцінюватиметься як напад на Росію! Аж до дзеркальних заходів із взяттям на абордаж західних кораблів!

По-перше, хочу на це подивитись.

По-друге, у запалі Журавльов призабув, що левова частка суден, які "таємно" перевозять російські вантажі, – зокрема нафта і нафтопродукти – ходить під прапорами екзотичних країн. Формально до Росії вони ніякого відношення не мають. Водночас Журавльов визнав фактичну приналежність цих "посудин" до Росії. Цей момент, напевно, вже зафіксували і в потрібний час пред'являть.

Нове-старе ІПСО про західну зброю

3. Ну, і для балансу, новини потойбічного світу зі США. Мовиться про так званий продаж українськими військовими зброї "мексиканським наркокартелям". Кричать, що це "факти", та фактом є те, що або комусь потрібна медична допомога, або він не уявляє, про що говорить.

Важливо "Переможна" зброя для України: у Конгресі анонсували законопроєкт про відновлення ленд-лізу

За 3 роки повномасштабної війни в Україну надійшов гігантський обсяг зброї. Якби, як стверджують альтернативно обдаровані особи, було "викрадено і продано 30 – 50% від обсягу", то на планеті вже десь вирувала б ще одна напівсвітова війна. Можна було б захопити кілька країн.

Я пам'ятаю, як із квітня 2022 року, після першого "Рамштайну", розгорталася система контролю за західними озброєннями. У середині 2023 року західні спостерігачі були шоковані безпрецедентною прозорістю та низьким відсотком втрати зброї. Особливо – на тлі Афганістану.

Навряд чи щось дуже змінилося за наступні півтора року. Погано, що такі вкидання на велику аудиторію є, але хоча б усередині не варто їх тягати як "плітки під виглядом версій".