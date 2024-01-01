Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS и ракеты от Канады. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудив ужесточение украинского воздушного щита. По его словам, Канада предоставит дополнительные системы NASAMS, что значительно укрепит оборону страны.

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Поддержка на всех фронтах

Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность помогать Украине, в частности, в защите неба и финансовой поддержке. Политики также договорились об активизации двустороннего диалога по гарантиям безопасности и подготовке к встрече советников в Давосе.

Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных систем NASAMS и ракет к ним,

– отметил Зеленский.

Добавим, что эта норвежская ЗРК с американским радаром может за 12 секунд выпустить 72 ракеты. NASAMS способна поражать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Преимущества зенитно-ракетной системы:

маневренность ракет;

мобильность;

высокая точность (поражает 85% целей).

Мир стоит с Украиной

Украина сталкивается с беспрецедентными вызовами в результате российской агрессии, что требует значительной международной поддержки. И кремлевской пропаганде не удается отвлечь Запад от нас.

США – один из крупнейших союзников Украины. Вашингтон оказывает военную, техническую и финансовую помощь, критическую для обороны страны.

Политические изменения в США, в частности, предстоящие президентские выборы в следующем году, могут повлиять на объем и характер американской помощи Украине, по мнению обычных людей.

В то же время политологи указывают на возможность сохранения поддержки Украины, независимо от результатов выборов, учитывая долгосрочные контракты и стратегические интересы США.

Президент Байден активно призывает Конгресс к скорейшему принятию решения о военной помощи Украине, что подчеркивает неотложность ситуации.

Россия продолжает агрессивные действия против Украины, что вынуждает международное сообщество усиливать свою поддержку и реагировать на призывы украинского правительства.