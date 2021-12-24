Насчитали 10 тысяч военных НАТО на Донбассе: Россия придумывает новые фейки и угрожает Украине

Кремль насчитал 10 тысяч военных НАТО на Донбассе. В частности говорится и якобы о нескольких тысячах из Штатов.

Соответствующее заявление сделала глава российского МИДа Мария Захарова на брифинге 24 декабря. Она также пояснила, что якобы "чем больше становится инструкторов, тем больше становится военный бюджет Украины".

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В Кремле убеждены, что на Донбассе якобы тысячи инструкторов НАТО

Около 10 тысяч западных военных инструкторов находятся на Украине, 4 тысячи из них – из США,

– заявила Захарова.

В традиционной для России пропагандистской манере глава МИД рассказала, что якобы "было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась". Однако, по ее мнению: "Да, возможно, это нарушало бы минские договоренности, но практика "на земле", ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей на пользу мирному процессу. Но все ровно наоборот".

Захарова также убеждена, что якобы: "Чем больше туда поставляет вооружение, тем чаще мы слышим взрывы не только на линии столкновения, – они происходят непосредственно в районе гражданской инфраструктуры".

Кроме того, Россия в очередной раз сыпала очередными фейками. В частности Захарова сказала, что якобы:

"то, что иностранные военнослужащие в Украине принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны этой страны и в "сдерживании российской военной агрессии – это ложь;

эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и непосредственно руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах на Донбассе".

Кроме того, Захарова снова безосновательно обвиняет Киев в том, что там якобы готовятся "решить конфликт военным путем".

Глава МИД России опять же сказала неправду, назвала войну на Донбассе и нападение России "гражданской войной".

На своей территории, – циничный ответ Пескова относительно российских войск

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы хочет напомнить, что "что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории". Также спикер пытался опираться на так называемое "суверенное право."

Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил в пределах собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО,

– заявил Песков.

Добавил: "США и различные европейские страны, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей и так далее и тому подобное".

Однако Россия таки стянула десятки тысяч войск к границе с Украиной. Более того, российский оппозиционный политик Лев Шлосберг заявил, что на Донбассе из-за России могут происходить действия, которые несут риск очень опасных провокаций. В результате они могут привести к эскалации военных действий в Украине.

Кратко о заявлениях России

9 декабря в Кремле заявили якобы "будут пресекать любые провокации Киева на Донбассе". Более того, в Москве нагло утверждают, что информация о подготовке нападения на Украину "является ложью".

Параллельно с дезинформацией, Россия и в дальнейшем наращивает силу возле украинской границы и стягивает туда военную технику.

Кроме того, еще во время разговора с Джо Байденом, Владимир Путин требовал гарантий относительно не расширения НАТО. Глава Белого дома ответил главе Кремля и подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

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