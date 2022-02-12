"НАШ" исчезает с экранов: Мураев говорит, что до подписания указа Зеленским

Совет нацбезопасности и обороны 11 февраля ввел санкции против телеканала "НАШ" пророссийского политика Евгения Мураева. Теперь он заявляет, что канал не работает уже, хотя президент указ еще не подписал.

Мураев нагло отрицает слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Мол, кипрское происхождение канала – это ложь.

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Лицензионные компании не имеют ничего общего с Кипром. Это исключительно украинские компании с учредителями-сотрудниками канала,

– настаивает одиозный нардеп.

В привычном для него духе он утверждает, что все решили еще до заседания. Мураев жалуется, что канал отключают от спутника, кабельных сетей и всех цифровых площадок сразу после принятия решения. Мол, президент еще указ не подписал и не опубликовал.

Это не санкции, это преступление. Будет приговор! Ожидайте этого,

– осмелился угрожать Мураев.

Заседание СНБО и санкции против канала

СНБО собирался на выездное заседание в Харькове 11 февраля. Обсуждали ситуацию с российской угрозой. Также решили ввести санкции против пророссийского канала "НАШ" по представлению СБУ. Еще под ограничения попали компании "Наша Прага", "НАШ 24" и "НАШ 365".

Кроме этого, на заседании также решили, что по приказу президента будут увеличивать численность лиц в рядах территориальной обороны до 2 миллионов. По словам Алексея Данилова, ими станут те добровольцы, которые готовы защищать страну. При этом сейчас комбриги уже формируют отряды.

Также Данилов заявлял, что Украина контролирует ситуацию в морях и имеет доступ ко всем своим портам. Следующее заседание ведомства решили также проводить на выезде.

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