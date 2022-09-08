На Юге жарко, наш огневой контроль выжигает оккупантов с наших территорий, – Гуменюк

Вооруженные Силы Украины продолжают осуществлять наступательные действия по нескольким направлениям. В частности, украинские военные дают отпор врагу на Юге Украины.

Об этом 24 каналу рассказала глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, ситуация на Юге остается достаточно напряженной, прежде всего, для российских захватчиков.

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ВСУ там не дают расслабиться оккупантам.

Несмотря на то, что погода изменчива и чувствуется дыхание осени, на линии столкновения довольно жарко. Жарко там именно врагу. Огневой контроль их не согревает, а выжигает с этой территории,

– подчеркнула Гуменюк.

ВСУ продолжают позиционные бои, улучшают свое положение и усугубляют логистику и управленческую деятельность врагов.

"Это заставляет нервничать и обессиливает россиян. Именно такая ситуация нам и нужна для дальнейших шагов", – добавила представительница ОК "Юг".

Как ВСУ мешают врагу подтягивать силы на Юге

Несмотря на активные обстрелы со стороны ВСУ, оккупанты в Херсонской области упорно продолжают налаживать альтернативные способы переправы через Днепр. 7 сентября украинские военные нанесли мощный удар в то время, когда враг пытался наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани.

В результате уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту.

Это очень результативное попадание, когда накопленная техника, собранная для переправы или в процессе переправки, попадает под наш огневой контроль,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, для ВСУ очень удобно, когда враг собирает все свои силы в одном месте.

"Такие попадания для нас – это лучший показатель, что подтягивание сил и средств врага ограничено", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Ситуация на Юге Украины: коротко

О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Информацию об успехах ВСУ на Юге подтвердили российские источники и даже минобороны государства-агрессора. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что это произошло случайно.

В Пентагоне подчеркнули, что украинская армия на Юге имеет "медленный, но значимый прогресс".

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что украинские защитники перед началом контрнаступления на Херсонщине уничтожили множество баз и переправ оккупантов. Генштаб ВСУ сработал чрезвычайно профессионально.

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