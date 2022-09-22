Наша борьба еще продолжается, еще не всех вернули, – жена освобожденного из плена "Редиса"

Украине в рамках состоявшегося 21 сентября обмена военнопленных удалось освободить 215 воинов. Но в плену россиян находятся еще много украинских военных, за которых нужно бороться.

Екатерина Прокопенко, жена вернувшегося из плена "Редиса", во время брифинга подчеркнула, что "наша борьба за жизнь военнопленных еще не закончилась".

Узнайте больше Брифинг по освобождению защитников Азовстали из плена: онлайн трансляция

Многие женщины все еще ждут своих мужественных воинов

Многие женщины возле меня все еще ждут своих мужественных воинов. Они борются и надеются, что скоро смогут увидеть своих мужей, отцов, сыновей, братьев,

– заявила жена "Редиса".

Екатерина Прокопенко призналась, что до конца не верила, что сможет еще когда-нибудь увидеть своего мужа Дениса Прокопенко. "Я верила и хочу, чтобы другие женщины продолжали верить", – сказала она.

Также она рассказала, что единственным способом спасти защитников "Азовстали" было выполнить приказ руководства. "Ребята полностью его выполнили и выполнили свой военный долг", – добавила Екатерина Прокопенко.

Жена "Редиса" выразила благодарность президенту Владимиру Зеленскому, ГУР МО и руководителю разведки Кириллу Буданову и всем причастным к освобождению наших воинов из плена.

Многие общественные организации в Украине, в том числе Ассоциация семей защитников "Азовстали", мы делали все, чтобы как можно быстрее вернуть наших воинов. И мы будем продолжать эту борьбу. Победа еще не окончательная. Знаю, каким сложным был переговорный процесс. Все же, наконец-то, обмены начались. Мы ждем и боремся за всех наших героев,

– сказала она.

Украинских военных освободили из плена: что известно

21 сентября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией. Из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламаря.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пятеро офицеров не вернутся в Украину в течение некоторого времени. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана.

200 украинских героев обменяли на виктора медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. Еще 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

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