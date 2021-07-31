Нашелся: как на возвращение Чауса в трусах реагируют украинцы – подборка мемов
31 июля 2021 , 05:55Читати новину українською
Источник:24 канал
После длительного молдовской ссылки наконец вышел в свет одиозный бывший судья Николай Чаус. Почему-то он это сделал Винницкой области. Более того, был в одних трусах, очень измученным и голодным.
Украинский изрядно порадовала такая весть, и сеть взорвалась мемами. Предлагаем Вам подборку самых интересных.
Актуально Устроили погоню с рупором: НАБУ попыталось перехватить авто СБУ с Чаусом – видео
Возвращение блудного Чауса: самые остроумные шутки украинцев
Украинцы не ограничивали себя в шутках. Досталось всем – от президента Зеленского до Арсения Яценюка и Олега Ляшко (помните еще такого?). Вспомнили и мировых героев сети.
Судья Чаус нашелся: подборка смешных картинок и мемов
Еще одна порция интересных картинок
Интересно Голодный и грязный: сельский голова рассказал, в каком состоянии нашли Чауса
Последние события вокруг Чауса: коротко
- Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали за взятку в 150 тысяч долларов.
- Затем он сбежал в Молдову. В апреле 2021 года его, якобы похитили среди Кишинева. Однако в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- 30 июля Чаус нашелся. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженный и голодный.
- Через некоторое время экс-судью доставили в Киев. По данным СМИ, он должен находиться в Главном управлении СБУ.
- Правда, поздно вечером 30 июля адвокату Чауса Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании Службы безопасности.
- Кроме того, в пятницу Сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ якобы с Чаусом. Но догнать машину им не удалось. После спецназовцы Бюро заблокировали выезд из здания спецслужбы.