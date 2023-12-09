Не только ракетами: Умеров рассказал, как Украина будет противодействовать нашествию российских дронов
Сейчас на фронте можно наблюдать большое нашествие русских дронов. Пока Украина их сбивает физически, в частности ракетами. Правда, в будущем подходы могут измениться.
Как рассказал министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона, системы ПВО – приоритет для Украины Итак, официальный Киев работает, чтобы их усилить и усовершенствовать.
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Дроны будут сбивать не только ракетами
По словам Умерова, согласно достигнутым договоренностям, Украина сейчас прорабатывает и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и системы РЭР (радиоэлектронной разведки), и гибридные системы.
То есть работаем над тем, что их не только ракетами сбивать, но и другими средствами и силами. То есть, в этом плане проработали,
– заметил он.
Министр добавил, что такие средства официальный Киев сейчас закупает. Происходит это как напрямую, так и через контракты, в частности через международную техническую помощь.
Враг в последнее время начал активно совершенствовать свои дроны
- В конце октября россияне могли начать тестировать. новую версию беспилотников "Ланцет" под названием "Изделие-53". По данным вражеской пропаганды, в них якобы используют искусственный интеллект, также такие дроны вроде имеют систему автоматического наведения. Правда, по словам экспертов, в России такую технику разработать невозможно, потому что недостаточная база.
- Кроме того, оккупанты для своих "Шахедов" начали применять фюзеляжи из карбонового волокна. Это снижает коэффициент рассеяния и у радиолокационных средств наблюдения снижается видимость такого объекта.
- Также появилась информация, что враги могли скопировать легендарный дрон "Морской малыш" или Sea Baby. Сейчас они могут работать над перепрограммированием, чтобы наносить удары по Украине. Впрочем, эту информацию пока Украина не подтвердила.