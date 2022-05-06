Зеленский вручил воинам награду "Крест боевых заслуг", которая когда-то была в УПА
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Украинские военные показывают выдающуюся храбрость и отвагу, защищая родную землю. Поэтому президент Владимир Зеленский вручил воинам новое отличие – "Крест боевых заслуг".
По словам президента, подвиги защитников во время выполнения боевых задач вдохновляют и не остаются незамеченными.
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Зеленский с большой благодарностью вручил украинским воинам новое отличие – "Крест боевых заслуг". "Спасибо за службу! Победим!", – добавил он.
Фото с награждения военных Зеленским / Фото из соцсетей
За два с половиной месяца борьбы более 11 тысяч украинских военных получили государственные награды. А 5 мая был подписан указ о награде еще 286 воинов.
На днях президент основал почетное отличие "За мужество и отвагу". Его будут получать воины, отличившиеся особым героизмом при защите Украины, ведении боевых действий или выполнении специальных задач. А если воинское отличие получит воинская часть, то отличие будет изображено на ее флаге.
Другие награды от Владимира Зеленского
- 30 апреля президент наградил украинских пограничников. Зеленский подчеркнул, что именно они стали первыми, кому пришлось встретить российских захватчиков на нашей земле.
- 29 апреля Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. Также награды получили члены семей военных, удостоенных этого звания посмертно.
- 26 апреля президент подписал указ о награждении украинских героев государственными наградами. Ими отметили 243 военных ВСУ. Он поблагодарил всех украинских защитников за огромный героизм в защите нашего государства и почтил память погибших.
- 25 апреля президент Украины подписал указ о награждении государственными наградами. Ими отметили 188 военных ВСУ и 5 сотрудников СБУ. Также Зеленский присвоил звание Героя Украины одному военному.
- 21 апреля Зеленский в очередной раз наградил ряд военнослужащих. В целом государственными наградами отметили 202 защитника – из них 194 бойца ВСУ и 8 военнослужащих Госспецсвязи.
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