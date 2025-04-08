Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, - Зеленский

Владимир Зеленский во вторник, 8 апреля, сообщил, что военные ВСУ взяли в плен 2 граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Так, это произошло на территории Украины –на Донетчине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

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ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии России.

Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое,

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что сейчас выясняются все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил.

Президент также опубликовал соответствующее видео.

Украинские военные взяли в плен китайцев, которые воевали на стороне России: смотрите видео

Зеленский также поручил главе МИД Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир,

– подчеркнул гарант.

Лидер страны также отметил, что пленные граждане Китая сейчас находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

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Напомним, в январе стало известно, что военные ВСУ на Курщине взяли в плен военных из КНДР. Вскоре Владимир Зеленский опубликовал общение пленных северокорейских солдат со следователями СБУ.

Во время общения пленный военный из Северной Кореи признался, что на самом деле даже не знал, против кого они воюют.

Отметим, что в понедельник, 17 марта, высокопоставленные дипломаты Южной Кореи и Украины провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел Чо Тэ Юль обсудил со своим украинским коллегой Андреем Сибигой вопрос о двух северокорейских военных, которых взяли в плен.