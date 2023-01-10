Наши защитники отбили атаки возле 13 населенных пунктов, в том числе Бахмут, Соледар, – Генштаб

В Генштабе рассказали, что украинские военные мощно бьют по врагу и наносят ему потери. Так, уже ориентировочно 120 раненых оккупантов попали в больницу в 2023 году только в Новотроицком Херсонской области.

Также наши военные атаковали не менее 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, наши бойцы сбили два вражеских беспилотника типа "Орлан".

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Что происходит на фронте

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет,

– заявили в Генштабе.

Также россияне отбили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов: Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледарь, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

Россияне мобилизуют граждан Украины

Российские захватчики продолжают мобилизовать украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них – с инвалидностью,

– рассказали наши военные.

Уже после 2 дней так называемой "подготовки" на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.