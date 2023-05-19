"Наших депортированных детей учат ненавидеть родных": что сказал Зеленский в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский 19 мая находится с визитом в Саудовской Аравии. Украинский лидер уверял, что будет разговор о возвращении наших заключенных, а также пленных и незаконно депортированных.

Президент Украины выступил на саммите Лиги арабских государств. Украинский лидер рассказал, что сегодня 450 день полномасштабной войны, которую развязала Россия против нашего государства, пишет 24 канал.

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Что заявил Зеленский в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский призвал помочь защищать украинских людей, включая украинских мусульман. Вместе с украинским лидером прибыл Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа.

Президент напомнил, что именно крымские татары первыми пострадали от российской оккупации и репрессий России. Украинский лидер отметил, что Украина вместе с арабскими государствами может иметь общую точку зрения по спасению украинских людей из российских тюрем.

Владимир Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию и абсолютное большинство стран за поддержку устойчивых международных позиций и устава ООН.

Украинский лидер рассказал о депортации Россией наших детей

Президент напомнил, что десятки тысяч арабских студентов учатся в украинских университетах, Украина традиционно снабжает арабские страны пшеницей и другой сельскохозяйственной продукцией. Наше государство было радо приветствовать их инвестиции в Украину.

Я более чем уверен, что вас никто не согласится отдать захватчикам треть своей страны. Я более чем уверен, что никто из вас не смотрел бы без боя, как чужие люди воруют детей вашего народа,

– заявил Зеленский.

Президент пояснил, что сотни тысяч детей депортировала Россия.

"Они разведены с родными и наших детей там, в России, учат ненавидеть своих родных ", – объяснил президент.

Украинский президент добавил, что он более чем уверен, что никто из них не смирился бы с тем, что кто-то захватил атомную станцию, чтобы шантажировать мир новым ядерным бедствием.

Зеленский призвал к воплощению "формулы мира"

Владимир Зеленский добавил, что каждый агрессор идет против мира и его проклянут люди. Украина предложила "формулу мира", чтобы прекратить войну, предоставляет запущенную зерновую инициативу и частично снять российскую зерновую блокаду наших портов. Это стабилизировало продовольственные рынки и помогло многим, в том числе и нациям арабской лиги.

Также воплощение нашей "формулы мира" поможет многим другим народам. Оно поможет возвращению домой всех пленных и депортированных,

– заявил президент.

Он добавил, что каждой делегации передали документ с 10 пунктами на их языке. Зеленский призвал выбрать пункт, который они хотят поддержать.

"Я приглашаю вас к прямому сотрудничеству, к любым посредникам. Пусть наша с вами сила будет координирована, ради спокойствия и блага людей всех наций. Пожалуйста, услышьте крымскотатарский народ, услышьте мусульман Украины", – призвал Зеленский.

Что известно о визите Зеленского в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию. Украинский лидер объяснил, что приоритеты визита:

возвращение всех политических заключенных и временно оккупированных территорий;

возвращение всех пленных и незаконно депортированных;

представление нашей "формулы мира", к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств;

обеспечение энергетической безопасности следующей зимой;

защита мусульманского общества Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телемарафона, что Владимир Зеленский уже:

встретился с президентом Саудовской Аравии и Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом;

выступил на заседании Лиги арабских государств перед 22 участниками.

Спикер президента пояснил, что Зеленский поднимал тему возвращения домой военных, гражданских, политических заключенных, незаконно депортированных детей. Также обсуждали прохождение зимнего периода, обеспечение энергетической безопасности и дальше – инвестиции в Украину.