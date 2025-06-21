Нашли 5-летнего Кирилла, который несколько дней назад исчез в лесу на Прикарпатье
- Спасатели 21 июня в 05:54 нашли 5-летнего мальчика Кирилла, которого искали более трех суток.
- Ребенка передали медикам.
Утром 21 июня 5-летнего мальчика Кирилла обнаружили спасатели. Ребенка искали более 3-х суток.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Спасатели нашли ребенка, которого искали 3 дня
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что спасатели нашли 5-летнего Кирилла, которого искали более 3 суток. Ребенка нашли 21 июня в 05:54.
Ребенок передан медикам,
– сообщили в ГСЧС.
Добавим, известно, что с помощью БПЛА ребенка нашел оператор специального авиационного отряда под кустом недалеко от населенного пункта. Межведомственная поисковая группа горных спасателей и полицейских направилась к ребенку, определила его состояние. Он – удовлетворительное.
Мальчика доставили в палатку, где оказали ему первую домедицинскую помощь, о чем говорится в видео спасателей.
Напомним, мальчик пропал вечером 17 июня возле села Троица, Коломыйский район. Указывалось, что ребенок имеет аутизм и не разговаривает.
З начала поисково-спасательной операции обследовано 5 тысяч 500 гектаров местности, из них 4 тысячи 600 гектаров – лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тысяч 902 гектара.
Водолазы обследовали 12 водоемов на площади 7 тысяч 700 квадратных метра и 155 гектаров прибрежной зоны.
На месте работал межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ.