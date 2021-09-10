Нашли лыжи и коллекцию вин: талибы захватили посольство Норвегии в Кабуле

Представители "Талибана" зашли в заброшенное посольство Норвегии в Кабуле. Боевики нашли в помещении лыжи и коллекцию вин.

В то же время талибы обнаружили в заброшенном посольстве книги и диски с фильмами и музыкой. За день до того, как "Талибан" вошел в Кабул, сотрудникам посольства Дании и Норвегии удалось эвакуироваться.

Обратите внимание На борту были украинцы: из Кабула полетел первый коммерческий рейс

Талибы ломали CD-диски и снимали картины

В то же время из-за обстоятельств, в которых происходила эвакуация, работники вынуждены были покинуть немало вещей. Издание опубликовало фото того, чем талибы занимались в посольстве:

ломали CD-диск с рождественскими песнями и с мультиком "Курт становится злым";

исследовали найденную пару лыж.



Талибы взялись уничтожать CD-диски / Фото Aftenposten

Согласно информации издания, представители "Талибана" поснимали со стен картины, а из подвала достали коллекцию вин посла. Вероятно, соответствующую коллекцию уничтожат.

Читайте также "Талибан" планирует провести выборы в Афганистане через полгода, – СМИ

В настоящее время сотрудники посольства Норвегии находятся в Осло. В Министерстве иностранных дел страны изданию рассказали, что важные документы и оборудование уничтожены задолго до эвакуации. В то же время в Норвегию забрали портрет короля Харальда.

"Талибан" в Афганистане: последние новости