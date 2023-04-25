Нашу историю напишем сами, – Минобороны о многочисленных "сценариях" контрнаступления ВСУ
Источник:телеграмм Анны Маляр
С наступлением весны все больше экспертов стали делать прогнозы по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала всевозможные "сценарии".
Ранее она заявляла, что любая такая информация – это только предположение. Ведь о планах украинской армии могут говорить только трое – министр обороны, главнокомандующий ВСУ и президент.
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Маляр прокомментировала "сценарии" украинского контрнаступления
Заместитель министра обороны Украины отметила, что многочисленные обнародуемые сценарии контрнаступления можно будет положить в основу сюжетов кино.
Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами,
– подчеркнула Маляр.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также прокомментировал слухи об украинском контрнаступлении. По его словам, со всех сторон звучат многие вопросы, например:
- Когда уже контрнаступление?
- На каком направлении?
- Сколько людей и техники будет?
- Каков план боя?
Подоляк добавил, что в то время, когда журналисты забрасывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать "официальным лицом":
- Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли время успеть в буфет за куриными крылышками.
- "Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким удачным, как первый.
- Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продолжать ли сериал на "третий сезон".
- Фанаты недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоуранеры демонстрируют недостаточную креативность.
Тем временем простые украинцы, покинувшие мирную жизнь и вставшие на стражу своей страны, изо дня в день готовятся отвоевывать свой родной дом и не понимают, где обещанные боеприпасы, авиация и дальнобойные ракеты,
– подытожил советник главы ОП.
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Внимание к контрнаступлению мешает ВСУ
Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что перед окончанием войны будет решающее сражение армий Украины и России. Время, когда оно начнется, является тайной.
По словам Буданова, чрезмерное внимание и интерес к контрнаступлению ВСУ в определенной степени усложняют ситуацию. Кроме того, они создают завышенные ожидания от украинских защитников. В то же время, подобные сообщения пугают врага.
По мнению главы ГУР, ВСУ освободят значительную часть территории уже во время следующего контрнаступления. Потому что российские пропагандисты уже начали подготовку к освещению "жеста доброй воли" из Крыма.
Буданов подчеркнул, что завершить войну можно будет только одним путем – возвращением границ Украины в 1991 году. Наше государство никогда не согласится на то, чтобы отдать определенную часть своих территорий.