Насиров опозорился в ВАКС, придумав Ужгородскую область

На заседании Высшего антикоррупционного суда 20 января случился конфуз с Романом Насировым. Экс-глава Государственной фискальной службы не знает, что в Украине нет Ужгородской области.

Насиров в суде продолжает оправдываться, несмотря на то, что на прошлом заседании прокурор опроверг одну из ключевых позиций защиты. Теперь во время выступления он оконфузился, перечисляя области.

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Эти решения, как мы видели, принимались, и в Днепропетровской, и в Харьковской областях. Почему они не принимались, например, в Ужгородской области. Потому что в Ужгородской области нет месторождений Укргаздобычи, и там они заключали договоры совместной деятельности с другими компаниями,

– сказал экс-глава ГФС.

Конфузы политиков

Ранее похожий конфуз случался с командой президента. В частности, во время одного из его визитов неправильно указали название региона, назвав Луцкую область вместо Волынской. Такой конфуз можно было заметить в видео о рабочих поездках Владимира Зеленского.

Александр Дануца – нардеп от "Слуги народа" – оконфузился, отвечая на вопрос об угрозе новой российской агрессии. Также политик не смог рассказать, как защищаться Украине.

С обновленным телеканалом "Рада" тоже был конфуз. Транслируя заседание правительства, на фоне слов премьера Дениса Шмыгаля звучал женский голос, который озвучивал детскую считалку.

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, что могло привести к 2 млрд грн убытков.