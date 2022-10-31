"Мало дурного деда": военный эксперт объяснил, насколько велика ядерная угроза

Россия уже 8 месяцев не может справиться с мощным сопротивлением украинцев конвенционным оружием, поэтому шантажирует мир ядерной опасностью. Впрочем, для применения ядерного оружия мало лишь безумия Путина.

Так, соответствующее решение относительно применения ядерного оружия должны принять 5 человек, равных между собой, и российский диктатор не может им приказать пойти на такой шаг. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание Не раз уничтожали своих граждан: Кремль подорвет "грязную бомбу" на территории России, – Минэнерго

Ядерная риторика сильно преувеличена

Они должны сесть, обсудить, принять консолидированное решение и запустить специальный протокол,

– объяснил Черник.

По его словам, в состав этой пятерки входят ФСБ и минобороны России, и сейчас они вряд ли смогут найти общий язык по этому вопросу. Кроме того, цепочка запуска даже ракет Х-101, которыми сегодня обстреливали Украину, очень длинная. По всей вероятности, ее будут "перебивать".

"Ядерная риторика сильно преувеличена. Я ни в коем случае ее не умаляю – "ядерное ружье" достали и машут им, но до полноценного выстрела еще достаточно далеко", – констатировал военный эксперт.

Черник объяснил, насколько велика сегодня ядерная угроза: смотрите видео

Ядерная угроза России: последние новости