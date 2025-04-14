Врагу удается задерживаться: военный честно ответил, есть ли угроза оккупации Сум

Российские войска активизировались на Сумском направлении. В сети появляется разная информация, в частности о том, что враг якобы вклинился на 7 километров.

В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко оценил риск российской оккупации города Сумы и рассказал, как действуют Силы обороны на этом отрезке фронта. Напомним, что на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

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Могут ли россияне взять Сумы в окружение

На Сумщине зафиксированы отдельные малые пехотные или диверсионно-разведывательные группы, которые действительно заходят на территорию Украины. Однако Силы обороны не дают им закрепляться и просто уничтожают их.

Врагу не удается задерживаться или контролировать какую-то территорию. Речь идет о серой зоне и населенных пунктах, за которые продолжаются активные боевые действия. На какой-то период врагу удается задерживаться. Где-то они привлекают свои малые группы, дроны, большое количество КАБов, чтобы атаковать и создавать ощущение и иллюзию присутствия,

– сказал Мусиенко.

Силы обороны принимают целый комплекс мер для того, чтобы уничтожать врага на его территории. Именно поэтому ВСУ наносят удары по военным объектам российских войск на территории Курской и Белгородской областей.

На сегодня говорить об угрозах для города Сумы я бы не стал. Нет тенденций, которые бы свидетельствовали о том, что областной центр Сумщины может быть взят в полуокружение или в окружение,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, в рамках оборонительной операции на Сумщине подразделения Сил обороны Украины принимают все меры для того, чтобы не допустить вклинивания врага, заход в глубину, прорыва линии фронта, обхождения с фланга, разгрома наших позиций и тому подобное.

Подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, которые работают на соответствующих направлениях, системно уничтожают врага и технику. В частности, артиллерийские установки, которые России передала Северная Корея и которыми оккупанты обстреливаются украинские позиции и мирные населенные пункты Сумской области.

К слову, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что лето станет важным и решающим периодом для развития событий на войне.