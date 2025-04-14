В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко оцінив ризик російської окупації міста Суми та розповів, як діють Сили оборони на цьому відтинку фронту. Нагадаємо, що днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області.

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Чи можуть росіяни взяти Суми в оточення

На Сумщині зафіксовано окремі малі піхотні або диверсійно-розвідувальні групи, які дійсно заходять на територію України. Однак Сили оборони не дають їм закріплюватися і просто знищують їх.

Ворогу не вдається затримуватися чи контролювати якусь територію. Йдеться про сіру зону й населені пункти, за які тривають активні бойові дії. На якийсь період ворогові вдається затримуватися. Десь вони залучають свої малі групи, дрони, велику кількість КАБів, щоби атакувати та створювати відчуття та ілюзію присутності,

– мовив Мусієнко.

Сили оборони вживають цілий комплекс заходів для того, щоби знищувати ворога на його території. Саме тому ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах російських військ на території Курської та Бєлгородської областей.

На сьогодні говорити про загрози для міста Суми я б не став. Немає тенденцій, які б свідчили про те, що обласний центр Сумщини може бути взятий в напівоточення чи в оточення,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, у рамках оборонної операції на Сумщині підрозділи Сил оборони України вживають всіх заходів для того, щоб не допустити вклинювання ворога, захід в глибину, прориву лінії фронту, обходження з флангу, розгрому наших позицій тощо.

Підрозділи Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які працюють на відповідних напрямках, системно знищують ворога та техніку. Зокрема, артилерійські установки, які Росії передала Північна Корея та якими окупанти обстрілюються українські позиції та мирні населені пункти Сумської області.

До слова, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що літо стане важливим та вирішальним періодом для розвитку подій на війні.