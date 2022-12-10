"Настаиваем только на одном условии": в США больше не против ударов Украины по России– The Times

В Пентагоне долгое время запрещали Украине бить по территории России. Правда, после массовых ударов по украинской энергетике мнения в американском оборонном ведомстве изменились.

Сейчас Пентагон дает Украине зеленый свет касаемо ударов по России. Однако есть одно условие – украинские военные должны соблюдать международные законы войны и Женевские конвенции. То есть ни один гражданский не должен пострадать.

Актуально "Хлопки" на аэродромах России: могли ли беспилотники быть украинскими и сколько взрывчатки несли

Настроения в Вашингтоне касаемо ударов по России изменились

В Вашингтоне теперь меньше озабочены, что новые дальнобойные удары, направленные вглубь России, могут привести к драматической эскалации. Ведь до сих пор целью всех массированных атак России были гражданские объекты.

Правда, в Вашингтоне не хотят огласки, что они дали зеленый свет Киеву по поводу ударов по России. В частности, по этому вопросу высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, который сказал: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

Однако источник The Times в Пентагоне отметил: мы не говорим Киеву: не наносите ударов по россиянам в России или Крыму". Ведь США не могут указывать Украине, что делать. И решать именно Киеву, как использовать свое оружие.

Но когда они применяют поставленное нами оружие, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соответствовали международным законам войны и Женевским конвенциям. Это единственные ограничения. Они касаются убийств и ударов по русским семьям. Насколько нам известно, Украина придерживается их,

– подчеркнул чиновник.

Сдвиги в войне: США смогут предоставить Украине дальнобойное оружие

По данным журналистов, с тех пор, как Россия начала в октябре еженедельно бить по гражданским, в Пентагоне пересмотрели оценку угрозы войны в Украине. В частности, это касается и вопроса, может ли поставка оружия Киеву привести к военной конфронтации между Россией и НАТО.

Следовательно, скоро может произойти серьезный сдвиг в войне России против Украины. По всей вероятности, теперь Вашингтон сможет предоставить Киеву оружие большой дальности, замечает издание. Ранее Пентагон с большей осторожностью относился к нападению Украины на Россию, потому что опасался, что Кремль ответит либо тактическим ядерным оружием, либо ударом по соседним странам НАТО.

Если США все же решат предоставить Украине оружие большей дальности, способное нанести более глубокий удар по России, опасения потенциальной эскалации могут резко возрасти. Но в Пентагоне ясно дали понять, что серьезно рассматривают запросы Киева на американское оружие большей дальности. Речь как о ракетах, в частности ATACMS, так и истребителях-бомбардировщиках, которые можно было бы использовать для более эффективных ударов по России или оккупированному Крыму.

Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с самого начала. Пока все иначе. Это потому, что исчисление войны изменилось вследствие страданий и жестокости, которые украинцы испытывают со стороны россиян,

– подчеркнул источник в Пентагоне в комментарии The Times.

К теме Украина настаивает на передаче ATACMS, но у США есть "разногласия" в ударах по Крыму, – WSJ

"Хлопки" на аэродромах в России еще больше подорвут поддержку войны внутри страны

Издание подчеркивает: то, что теперь страдают цели глубоко внутри России, заставило нервничать Москву и разоблачило обещания президента Путина о скорой и ограниченной войне.

В частности, ведущий пропагандист Александр Коц теперь истерически заявляет, что в России не осталось стратегических объектов, которые можно считать находящимися в безопасности.

А один из российских командующих отметил, что у России нет возможности отражать такие атаки. Более того, по его убеждению, будут массированные атаки по авиабазам внутри России, а также другим военным и инфраструктурным объектам. Он уже опасается, что под удар может попасть и Москва.

Атаки, а также неудачи на поле боя, несомненно, еще больше подорвут поддержку вторжения со стороны российской общественности. Согласно просочившимся в Кремль опросам, только каждый четвертый россиянин хочет, чтобы его армия продолжала воевать в Украине,

– подчеркивает издание.

Кроме того, российское государственное телевидение даже обсуждало перспективу поражения России в войне, предупреждая о "катастрофических" последствиях для страны, если это произойдет.

Обратите внимание Сибирь тоже под угрозой: в FT предположили, почему "хлопок" на аэродромах России – только начало

"Хлопки" на аэродромах в России: главное