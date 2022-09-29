Приехала пересидеть войну и вышла замуж, – девушка из Запорожья о жизни на Прикарпатье

Украинцы в течение семи месяцев борются за свою свободу и независимость. Но это не мешает им в эти трудные времена влюбляться и создавать семьи.

А именно Насте Шлемей из Донецкой области, которая приехала на Прикарпатье, чтобы пересидеть войну. Но нашла она здесь не только безопасный тайник, но и любовь. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Проехала через всю Украину, чтобы спастись

Девушка рассказала, что знала, куда отправляется на спасение от врага. До полномасштабного вторжения она проживала в Запорожье. Но и там не было слишком безопасно. Ее отец отправил в Ивано-Франковскую область. Там и жил его друг. Насте сначала нужно было добраться до Львова, а оттуда – до села Пнев, что возле Надворной.

Благодаря Богу нас приняли, нам помогли. Это друг отца, они знакомы уже очень давно, лет 10 – 12. Познакомились, когда ездили на повышение квалификации. Они приняли нас. Все очень хорошо,

– рассказала она.

Вышла замуж за сына друга отца

У судьбы свои планы на будущее. Девушка, которая просто спасалась от войны на Прикарпатье, осталась в семье, которая ее приняла. А все потому, что она влюбилась и вышла замуж за сына друга отца.

Настя рассказала, что через полтора месяца с момента знакомства он сделал ей предложение. Девушка не колебалась и сказала ему заветное "Да".

Интересно, что до этого Настя с сыном друга папы знакомой не была. Хотя мужчины и общаются годами, встретиться у них не было возможности. Как рассказывает она, родители несколько сложны для подъема. Так что вытащить их куда-то было непросто.

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