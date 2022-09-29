Як-от Насті Шльомей із Донецької області, яка приїхала на Прикарпаття, щоб пересидіти війну. Але знайшла вона тут не лише безпечний сховок, а й кохання. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

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Подолала цілу Україну, щоб врятуватися

Дівчина розповіла, що знала, куди вирушає на порятунок від ворога. До повномасштабного вторгнення вона мешкала у Запоріжжі. Але й там не було надто безпечно. Тож її батько відправив до Івано-Франківської області. Саме там і мешкав його друг. Насті спочатку було потрібно дістатися до Львова, а звідти – до села Пнів, що біля Надвірної.

Дякуючи Богу, нас прийняли, нам допомогли. Цей татів друг, вони знайомі вже дуже давно, років 10 – 12. Познайомилися, коли їздили на підвищення кваліфікації. Вони нас прийняли. Усе дуже добре,

– розповіла вона.

Вийшла заміж за сина татового друга

У долі свої плани на майбутнє. Тож дівчина, яка просто рятувалася від війни на Прикарпатті, залишилася у родині, яка її прийняла. А все тому, що вона закохалася та вийшла заміж за сина татового друга.

Настя розповіла, що через півтора місяця з моменту знайомства він зробив їй пропозицію. Дівчина не вагалася і сказала йому заповітне "Так".

Цікаво, що до того Настя з сином татового друга знайомою не була. Хоч чоловіки і спілкуються роками, зустрітися вони не мали можливості. Як розповідає вона, батьки дещо складні на підйом. Тож витягнути їх кудись було непросто.

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