Иначе у России начнутся проблемы: что беспокоит Москву по поставкам оружия из КНДР

В конце ноября российская делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым совершила визит в КНДР. Основная цель поездки – усиление стратегического партнерства между странами и поддержка войны России против Украины.

В эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, почему Россия переживает за поставки вооружения и военной техники из КНДР и насколько зависима от Северной Кореи в этом вопросе.

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Сможет ли Россия воевать без поддержки КНДР

Северная Корея – это большой склад боеприпасов, а теперь еще и "пушечного мяса", без которого стране-агрессору будет трудно. Россия зависима от Северной Кореи, поэтому еще будет не один визит российской делегации в КНДР.

Важно! По данным разведки, КНДР передала России 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 миллионов снарядов.

Кроме того, российский ВПК полностью загружен, а на территории КНДР, например, разворачиваются дополнительные мощности по производству необходимого оружия для россиян.

Каждый второй снаряд, или ракета, которой россияне терроризируют Украину, северокорейского производства,

– сказал Жмайло.

Новая администрация Дональда Трампа может повторить свои старые практики и вступить в прямые переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, то же касается и Китая, который неофициально поддерживает российскую агрессию, поэтому Москве сейчас важно зацементировать эти связи.

Россияне волнуются, не изменится ли политика Пхеньяна и Поднебесной. Им важно сейчас по максимуму выгребать их склады, чтобы поддерживать высокую планку наступления, который оккупанты себе задали,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, если этой поддержки не будет, или она не будет поступать в больших объемах, то запасов, чтобы воевать с нынешним темпом россиянам хватит до середины лета 2025 года. Затем начнутся проблемы.

К слову, в ГУР сообщили, что с конца 2023 года Россия применила против Украины в целом около 60 северокорейских баллистических ракет.