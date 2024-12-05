В етері 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, чому Росія переймається за постачання озброєння і військової техніки з КНДР та наскільки залежна від Північної Кореї у цьому питанні.

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Чи зможе Росія воювати без підтримки КНДР

Північна Корея – це великий склад боєприпасів, а тепер ще й "гарматного м'яса", без якого країні-агресору буде скрутно. Росія залежна від Північної Кореї, тому ще буде не один візит російської делегації до КНДР.

Важливо! За даними розвідки, КНДР передала Росії 100 балістичних ракет, 100 артсистем та 5 мільйонів снарядів.

Крім того, російський ВПК повністю завантажений, а на території КНДР, наприклад, розгортаються додаткові потужності щодо виробництва необхідної зброї для росіян.

Кожен другий снаряд, чи ракета, якою росіяни тероризують Україну, північнокорейського виробництва,

– мовив Жмайло.

Нова адміністрація Дональда Трампа може повторити свої старі практики й вступити в прямі перемовини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, те саме стосується і Китаю, який неофіційно підтримує російську агресію, тому Москві зараз важливо зацементувати ці зв'язки.

Росіяни хвилюються, чи не зміниться політика Пхеньяна та Піднебесної. Їм важливо зараз по максимуму вигрібати їхні склади, щоб підтримувати високу планку наступу, який окупанти собі задали,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, якщо цієї підтримки не буде, або вона не надходитиме у великих обсягах, то запасів, аби воювати з нинішнім темпом росіянам вистачить до середини літа 2025 року. Потім почнуться проблеми.

До слова, у ГУР повідомили, що з кінця 2023 року Росія застосувала проти України загалом близько 60 північнокорейських балістичних ракет.