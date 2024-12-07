Россия гибнет, это понимают даже элиты, – аналитик объяснил, какие проблемы сейчас есть у Кремля

Владимир Путин пытается продолжать запугивать мир ядерным оружием и доказывать россиянам, что они "побеждают" в войне. Однако на самом деле в Кремле дела идут не так уж и хорошо.

Российские элиты уже устали искать аргументы и потеряли терпение. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что пропагандисты страны-агрессора продолжают доказывать россиянам их "силу".

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Проблемы в Кремле

Россияне, по словам главы организации, не имеют мотивации воевать и бороться, как у украинцев. Кремль всегда рассчитывал на то, что может коррумпировать весь мир, что будет иметь бесконечные природные ресурсы.

Однако они распоряжаются этим очень бездарно, поэтому потеряли и аргументы, и терпение, и желание доказывать, что могут все.

Россия погибает, это понимают даже элиты, у нее масса проблем,

– подчеркнул Рыбачук.

Оккупанты забрехались в своей доктрине "русского мира", в словах "зачем нам мир, если там нет России" и в "бряцании" ядерным оружием. При этом Владимир Путин страшно боится за свою жизнь.

Российские элиты уже даже собирали всех своих заместителей губернаторов, местные администрации и показывали, как то дерьмо, в которое они превратились, превратить в шоколад для российской публики,

– отметил он.

Кремль пытается превратить поражение в победу. Рыбачук добавил, что пропагандистская российская машина сейчас будет готовить по этому поводу большую кампанию для населения страны-агрессора.

Интересно, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому блогеру и ведущему Такеру Карлсону. Он сказал, что Россия "не хочет ухудшать ситуацию", и надеется, что в США "серьезно восприняли" удар "Орешником". По его словам, этой атакой страна-террористка якобы хотела донести до Запада, что "будет делать все, чтобы защитить свои интересы".