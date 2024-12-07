Російські еліти вже втомились шукати аргументи та втратили терпіння. Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що пропагандисти країни-агресорки продовжують доводити росіянам їхню "силу".

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Проблеми у Кремлі

Росіяни, за словами голови організації, не мають мотивації воювати та боротись, як в українців. Кремль завжди розраховував на те, що може корумпувати весь світ, що матиме нескінченні природні ресурси.

Однак вони розпоряджаються цим дуже бездарно, тому втратили і аргументи, і терпіння, і бажання доводити, що можуть все.

Росія конає, це розуміють навіть еліти, у неї маса проблем,

– наголосив Рибачук.

Окупанти забрехались у своїй доктрині "руського миру", в словах "зачем нам мир, єслі там нету Росії" та у "брязканні" ядерною зброєю. При цьому Владімір Путін страшно боїться за своє життя.

Російські еліти вже навіть збирали всіх своїх заступників губернаторів, місцеві адміністрації і показували, як оте лайно, в яке вони перетворились, перетворити в шоколад для російської публіки,

– зазначив він.

Кремль намагається перетворити поразку в перемогу. Рибачук додав, що пропагандистська російська машина зараз готуватиме щодо цього велику кампанію для населення країни-агресорки.

Цікаво, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров дав інтерв'ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону. Він сказав, що Росія "не хоче погіршувати ситуацію", і сподівається, що у США "серйозно сприйняли" удар "Орешником". За його словами, цією атакою країна-терористка буцімто хотіла донести до Заходу, що "робитиме все, щоб захистити свої інтереси".