Крупнейшая механизированная атака: россияне наступали возле села Тоненькое, но потерпели позорное поражение

Вблизи села Тоненькое под Авдеевкой российские оккупанты пытались наступать, используя современные танки. Силы обороны превратили штурм врага в позорную операцию.

Об этом рассказал представитель 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Сергей Окишев в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Несколько суток россияне проводили едва ли не самую массированную попытку прорвать оборону на конкретно взятом участке фронта. Противник использовал танки, в частности, современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Но, сичеславские десантники дали мощный отпор врагу,

– отметил Окишев.

Спикер подчеркнул, что широкомасштабное наступление превратилось для россиян в "позорную операцию по утилизации современной российской техники". При этом бои были жестокие, враг значительно преобладал в живой силе.

"Наши военные невероятными усилиями все же отбили наступление, сжегши немало единиц вражеской техники", – добавил он отметив, что среди сожженной техники, в частности были и танки Т-90, стоимость которых достигает примерно 4,5 миллиона долларов.

Подробнее о сожженной технике

29 марта на позиции ВСУ пытались зайти 36 танков и 11 БМП. По словам Окшева, сичеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т-90 и 8 БМП.

30 марта россияне атаковали четырьмя танками и двумя БМП. Как результат, три танка и обе машины пехоты – уничтожены.

31 марта позиции Сил обороны атаковали 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя. Уничтожено три танка, один из которых Т-90.

Окишев рассказал, что техника противника уничтожили с помощью противотанковых средств и огнем бронегрупп, экипажи которых били прямой наводкой по противнику.

Ситуация на Авдеевском направлении