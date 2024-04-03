Про це розповів речник 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сергій Окішев в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Кілька діб росіяни проводили чи не наймасованішу спробу прорвати оборону на конкретно взятій ділянці фронту. Противник використовував танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Але, січеславські десантники дали потужну відсіч ворогу,
– зазначив Окішев.
Речник наголосив, що широкомасштабний наступ перетворився для росіян на "ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки". При цьому бої були жорстокі, ворог значно переважав у живій силі.
"Наші військові неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць ворожої техніки", – додав він зауваживши, що серед спаленої техніки, зокрема були і танки Т-90, вартість яких сягає приблизно 4,5 мільйона доларів.
Детальніше про спалену техніку
- 29 березня на позиції ЗСУ намагали ся зайти 36 танків та 11 БМП. За словами Окшева, січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та 8 БМП.
- 30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Як результат, три танки та обидві машини піхоти – знищено.
- 31 березня позиції Сил оборони атакували 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю. Знищено три танки, один з яких Т-90.
Окішев розповів, що техніка противника знищили за допомогою протитанкових засобів та вогнем бронегруп, екіпажі яких били прямою наводкою по противнику.
Ситуація на Авдіївському напрямку
- Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у звіті повідомляв, що у поточних наступальних зусиллях окупантів російське командування імовірно обрало Авдіївський напрямок як пріоритетний.
- Біля захопленого росіянами села Тоненьке, ЗСУ днями відбили наймасштабніший механізований наступ ворога з осені 2023 року.