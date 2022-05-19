Наступают, но безуспешно: ситуация на основных направлениях фронта
Источник:Генштаб ВСУ
Основные усилия войска захватчика продолжают применять на Донецком направлении. Здесь россияне используют авиацию и артиллерию, а также минометы.
В Генштабе отметили, что враг несет значительные потери по всем направлениям. Фиксируются и случаи дезертирства.
Актуально Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли
Какая ситуация по основным направлениям
Волынское и Полесское направления
Ситуация здесь существенно не изменилась. До сих пор существует угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.
Северское направление
Силы противника оборудуют дополнительные огневые позиции и защитные сооружения. Речь идет о приграничных районах Брянской и Курской областей. Чтобы уточнить позиции артиллерии и маршрутов выдвижения, враги ведут разведку с помощью беспилотников.Обратите внимание! Россияне обстреляли из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
Слобожанское направление
Российские войска сосредоточены на том, чтобы удержаться на своих позициях и не допустить продвижения ВСУ вглубь временно оккупированной территории. Контратаки, которые пытались проводить враги, никакого успеха не имели. До сих пор продолжаются бои вблизи Терновой и Борщевой.
На Славянском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры возле Пришиба, Грушувахи и Богородичного.
Читайте также В Северодонецке россияне снова обстреляли жилые дома: 12 погибших, 40 раненых
Донецкое направление
В отдельных районах враги активизировали наступательные и штурмовые действия. Так в районе Северодонецка россияне понесли потери и отошли. До сих пор продолжаются бои возле Тошковки.
Успеха также захватчики не имели около Александрополя, Пилипчатино, Дружбы и Триполья.
- Также россияне пробовали штурм на Авдеевском направлении, однако отошли.
- На Кураховском направлении противник вел наступление в районах Степного, Славного и Марьинки, успеха не имел.
- На Лиманском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Озерного и Лимана.
Южнобужское направление
Активные боевые действия враг не проводил. Обстреливая украинские подразделения, россияне продолжили оборудовать позиции.
Что происходит на море
Российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают изолировать районы боевых действий и проводить разведку. Также враги блокируют гражданское судоходство.
Вражеские войска – деморализованы
Вражеские войска – деморализованы, ведь обещанные им государством-агрессором выплаты не осуществляются. из-за больших потерь есть и случаи дезертирства.
Ранее "Не идите на эту войну": россиянин, 10 лет живущий на Буковине, сжег военный билет
Каковы потери врага по состоянию на утро 19 мая:
- С 24 февраля наши военные уже уничтожили 28 300 оккупантов.
- Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 200 врагов.
- Также украинские защитники превратили в металлолом 1 254 танка и 3 063 боевых бронированных машины.
- В перечне – 13 кораблей и катеров, 203 самолета и 167 вертолетов.
Узнайте в видео: какую помощь Украина получит от Австралии и Великобритании