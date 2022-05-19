Наступают, но безуспешно: ситуация на основных направлениях фронта

Основные усилия войска захватчика продолжают применять на Донецком направлении. Здесь россияне используют авиацию и артиллерию, а также минометы.

В Генштабе отметили, что враг несет значительные потери по всем направлениям. Фиксируются и случаи дезертирства.

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Какая ситуация по основным направлениям

Волынское и Полесское направления

Ситуация здесь существенно не изменилась. До сих пор существует угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

Северское направление

Силы противника оборудуют дополнительные огневые позиции и защитные сооружения. Речь идет о приграничных районах Брянской и Курской областей. Чтобы уточнить позиции артиллерии и маршрутов выдвижения, враги ведут разведку с помощью беспилотников.

Слобожанское направление

Россияне обстреляли из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области:

Российские войска сосредоточены на том, чтобы удержаться на своих позициях и не допустить продвижения ВСУ вглубь временно оккупированной территории. Контратаки, которые пытались проводить враги, никакого успеха не имели. До сих пор продолжаются бои вблизи Терновой и Борщевой.



На Славянском направлении противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры возле Пришиба, Грушувахи и Богородичного.

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Донецкое направление

В отдельных районах враги активизировали наступательные и штурмовые действия. Так в районе Северодонецка россияне понесли потери и отошли. До сих пор продолжаются бои возле Тошковки.

Успеха также захватчики не имели около Александрополя, Пилипчатино, Дружбы и Триполья.

Также россияне пробовали штурм на Авдеевском направлении , однако отошли.

, однако отошли. На Кураховском направлении противник вел наступление в районах Степного, Славного и Марьинки, успеха не имел.

противник вел наступление в районах Степного, Славного и Марьинки, успеха не имел. На Лиманском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Озерного и Лимана.

Южнобужское направление

Активные боевые действия враг не проводил. Обстреливая украинские подразделения, россияне продолжили оборудовать позиции.

Что происходит на море

Российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают изолировать районы боевых действий и проводить разведку. Также враги блокируют гражданское судоходство.

Вражеские войска – деморализованы

Вражеские войска – деморализованы, ведь обещанные им государством-агрессором выплаты не осуществляются. из-за больших потерь есть и случаи дезертирства.

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Каковы потери врага по состоянию на утро 19 мая:

С 24 февраля наши военные уже уничтожили 28 300 оккупантов.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 200 врагов.

Также украинские защитники превратили в металлолом 1 254 танка и 3 063 боевых бронированных машины.

В перечне – 13 кораблей и катеров, 203 самолета и 167 вертолетов.

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