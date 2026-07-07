Не только из Беларуси: в ГПСУ рассказали, какие риски существуют для северных областей Украины

Об угрозе наступления врага на Украину со стороны Беларуси неоднократно заявляли как военные, так и политики. Однако нельзя исключать, что противник сможет активизировать свои действия и с других направлений.

Об этом в беседе с 24 Каналом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пояснив, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждал о том, что Россия рассматривает территорию Беларуси в связи с возможным возобновлением активных действий в направлении украинской границы. Также спикер ГПСУ указал, на каких участках границы в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.

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К чему может готовиться Россия у украинской границы?

Демченко отметил, что помимо территории Беларуси, россияне рассматривают и собственную территорию для будущего наступления. И это более вероятный сценарий.

Враг в пределах Черниговской области может планировать попытки расширения зоны своего контроля и продвижения именно в этом направлении,

– заявил спикер ГПСУ.

Он также подчеркнул, что за последнее время не фиксировалось активных действий противника с использованием пехотных или диверсионно-разведывательных групп вдоль границы с Россией в пределах Черниговской области.

В то же время планы, о которых знает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, – это совокупность различной информации от подразделений разведки и других компонентов Сил обороны. Они позволяют понять, к каким планам в дальнейшем может прибегнуть Россия.

В ГПСУ оценили ситуацию на украинской границе в направлении Черниговской области: смотрите видео

"Пока нельзя подтвердить, что враг, например, накопил необходимые ресурсы для того, чтобы осуществить масштабное вторжение. Но также нельзя исключать и того, что даже несмотря на отсутствие достаточных сил, будет осуществлена определенная имитация или применение имеющихся сил", – отметил он.

Россияне, по его словам, могут таким образом достичь своей цели, совершая атаки на наши позиции, заставляя Украину реагировать и направлять туда дополнительные силы. В то же время эти силы не будут задействованы на более важных направлениях, где ведутся активные боевые действия. Поэтому ситуация находится под полным контролем Украины, что позволяет понимать, в какой момент и что именно может предпринять Россия на Черниговском направлении.

При этом, если оценивать ситуацию на границе с Россией, то наибольшая активность противника наблюдается в Харьковской области. Также определенные активные боевые действия происходят в пределах Сумской области в зонах, где противник ранее смог в определенной степени продвинуться вглубь территории нашего государства,

– пояснил Андрей Демченко.

На сегодняшний день, по его словам, самая сложная ситуация наблюдается в районе границы в пределах Великобурлукской общины Харьковской области.

Однако, объяснил спикер ГПСУ, в Черниговской области на данный момент активность противника не фиксируется. Хотя обстрелы со стороны России происходят ежедневно. Так же, как и в Сумской и Харьковской областях, – но несколько интенсивнее, чем в Черниговской.

Напомним, что ранее Советом обороны по запросу военных было принято решение об эвакуации 12 сел из приграничной зоны Черниговской области. Эвакуация 12 населенных пунктов началась 1 июля 2026 года. Речь идет о тех, которые расположены на границе с Россией в четырех территориальных общинах: Прибинь, Шишковка и Рудня Кориковской общины; Лемешевка и Мощенка Городнянской общины; Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино Новгород-Северской общины; Газопроводное и Александровка Семеновской общины