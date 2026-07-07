Про це у розмові з 24 Каналом зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пояснивши, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попереджав про те, що Росія розглядає територію Білорусі щодо можливого поновлення активних дій у напрямку українського кордону. Також речник ДПСУ зазначив, на яких ділянках кордону наразі найскладніша ситуація.

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До чого може готуватися Росія біля українського кордону?

Демченко зауважив, що окрім території Білорусі, росіяни розглядають й власну територію для майбутнього наступу. І це більш вірогідний сценарій.

Ворог в межах Чернігівщини може планувати спроби розширення зони свого контролю і просування саме по цьому напрямку,

– заявив речник ДПСУ.

Він також підкреслив, що за останній час не фіксувалося активних дій противника з використанням піхотних або диверсійно-розвідувальних груп вздовж кордону з Росією в межах Чернігівської області.

Водночас плани, про які знає Генеральний штаб Збройних Сил України, – це сукупність різної інформації від підрозділів розвідок, інших складових Сил оборони. Вони можуть розуміти, до яких планів в подальшому може вдатися Росія.

У ДПСУ оцінили ситуацію на українському кордоні у напрямку Чернігівщини: дивіться відео

"Не можна наразі підтвердити, що ворог, до прикладу, накопичив необхідний ресурс для того, щоб здійснити масштабне вторгнення. Але також не можна виключати і того, що навіть попри відсутність достатніх сил, певна імітація або застосування наявних сил буде здійснена", – відзначив він.

Росіяни, за його словами, можуть у такий спосіб досягти своєї мети, атакуючи наші позиції, примусити Україну реагувати і направляти туди додаткові сили. Водночас ці сили не будуть застосовані на важливіших напрямках, де ведуться активні бойові дії. Тому ситуація перебуває під повним контролем України, щоб розуміти, в який момент і що саме може зробити Росія по Чернігівському напрямку.

При цьому, якщо оцінювати ситуацію на кордоні з Росією, то найбільша активність ворога спостерігається на Харківщині. Також певні активні бойові дії відбуваються у межах Сумської області у зонах, де ворог раніше зміг певним чином просунутися вглиб території нашої держави,

– пояснив Андрій Демченко.

На сьогодні, за його словами, найскладніша ситуація по напрямку кордону в межах Великобурлуцької громади Харківської області.

Проте, пояснив речник ДПСУ, на Чернігівщині станом на зараз не фіксується активність противника. Хоча обстріли з боку Росії відбуваються щоденно. Так само як і в Сумській та Харківській областях – але дещо інтенсивніші, ніж у Чернігівській.

Нагадаємо, що раніше Радою оборони за запитом військових було ухвалене рішення щодо евакуації 12 сіл з прикордоння Чернігівської області. Евакуація 12 населених пунктів розпочалася 1 липня 2026 року. Йдеться про ті, що розташовані на кордоні з Росією у чотирьох територіальних громадах: Прибинь, Шишківка та Рудня Кориківської громади; Лемешівка та Мощенка Городнянської громади; Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани та Чайкине Новгород-Сіверської громади; Газопровідне та Олександрівка Семенівської громади