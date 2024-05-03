Не смогут давить, как раньше: у россиян назревает огромная проблема на фронте

Несмотря на попытки российских войск вести активные наступательные действия на фронте, у них есть огромная проблемы с человеческим ресурсом. За последний месяц группировка россиян значительно уменьшилась.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг несмотря ни на что будет проводить мобилизацию. Также Россия имеет серьезные проблемы с техникой и изготовлением боеприпасов.

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Проблема с человеческим ресурсом

Для россиян, по словам Коваленко, стоит проблематичная задача. Они имеют целью продолжать свое наступление, но не могут этого реализовать из-за недостатка человеческого ресурса.

За последний месяц общая группировка россиян на всей временно оккупированной территории уменьшилась на 10 тысяч. Это при том, что у них не уменьшается количество мобилизации каждый месяц,

– отметил военно-политический обозреватель.

Это происходит из-за того, что Россия вынуждена передислоцировать из других группировок человеческий ресурс для того, чтобы усиливать определенное направление для наступления. Также враг усиливает войска, которые есть за пределами Украины, например командование "Север", которое было сформировано из групп войск "Белгород", "Курск" и "Брянск".

Проблема с боеприпасами и техникой

По словам Коваленко, у россиян есть проблема с боеприпасами. Они не могут изготавливать такое же количество, как в начале полномасштабного вторжения, а именно 70 – 80 тысяч выстрелов. Сейчас они делают 10 – 15 тысяч.

Также России не хватает техники. Вместо того, чтобы для штурмов отправлять боевые танки и боевые бронированные машины, они отправляют автозаки, УАЗ и т.д.

Также мы видим МТ-ЛБ, которая не является боевой бронированной машиной, а является транспортным тягачом. Его переделывают на то, чтобы иметь возможность перевозить большое количество десанта. Но это не его функционал,

– отметил военно-политический обозреватель.

Мобилизация в России

Россияне, по словам Коваленко, после важных событий, например, таких, как инаугурация Владимира Путина, будут проводить мобилизацию. Еще в начале 2022 года была информация о том, что российское командование имеет целью мобилизовать в течение года до 500 тысяч человек.

У них такая возможность есть, но нужно объявлять мобилизацию. Они будут это делать, потому что продолжать такой темп наступательных действий, как сейчас, они просто не смогут. Особенно с учетом того, что мы начинаем получать вооружение от наших партнеров,

– прокомментировал военно-политический обозреватель.

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