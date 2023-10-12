Перспектив нет: какова цель наступления россиян в районе Авдеевки

Наступательные действия возле Авдеевки враг может попытаться медийно преподнести, как свой успех. Однако стратегически такие действия оккупантов на ситуацию на фронте не повлияют.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, заметив, что российские военкоры уже сообщали, куда будут якобы двигаться после взятия Бахмута, но на самом деле никуда не продвинулись. По его словам, в районе Авдеевки враг также не имеет никаких перспектив.

Смотрите также "Они не могут его проиграть": почему россияне активизировали наступление возле Авдеевки

Авдеевка имеет символическое значение

По мнению Мусиенко, даже если бы произошло окружение города, стратегически это не изменит расклад сил. Да, это может звучать угрожающе, ведь Авдеевка фактически является пригородом Донецка и имеет определенное символическое значение. Но важно, что наступление россиян началось не тогда, когда Украина проводила активные штурмовые действия для освобождения областного центра.

Эта позиция важна, потому что имеет определенный символизм, город непосредственно возле Донецка, удерживается еще с 2014 года. Сейчас военные прилагают огромные усилия, чтобы отбивать атаки и удерживать город,

– подчеркнул Мусиенко.

Зимой 2022, когда россияне наступали на Бахмут, они также активизировали определенные действия в направлении Авдеевки. Тогда они смогли продвинуться и занять позиции, из которых сегодня пытаются продолжать наступление.

Мусиенко объяснил, какова цель наступления россиян на Авдеевку: смотрите видео

По словам Мусиенко, глобально и стратегически наступление россиян ничего не изменит. Даже если бы произошло продвижение врага, это будет считаться лишь тактическим успехом.

"Это не приводит к дальнейшему изменению сценария и глобально не влияет на ситуацию с ведением боевых действий", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Наступление россиян на Авдеевку: последние новости