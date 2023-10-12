Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що російські віськкори вже повідомляли, куди нібито рухатимуться після взяття Бахмута, але насправді нікуди не просунулися. За його словами, в районі Авдіївки ворог також немає ніяких перспектив.

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Авдіївка має символічне значення

На думку Мусієнка, навіть якби відбулося оточення міста, стратегічно це не змінить розкладу сил. Так, це може звучати загрозливо, адже Авдіївка фактично є передмістям Донецька і має певне символічне значення. Але важливо, що наступ росіян почався не тоді, коли Україна проводила активні штурмові дії з метою звільнення обласного центру.

Ця позиція важлива, бо має певний символізм, місто є безпосередньо біля Донецька, утримується ще з 2014 року. Зараз військові докладають величезних зусиль, щоб відбивати атаки й втримувати місто,

– підкреслив Мусієнко.

Взимку 2022 року, коли росіяни наступали на Бахмут, вони також активізовували певні дії в напрямку Авдіївки. Тоді вони змогли просунутися і зайняти позиції, з яких сьогодні намагаються продовжувати наступ.

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За словами Мусієнка, глобально й стратегічно наступ росіян нічого не змінить. Навіть якби відбулося просування ворога, то це вважатиметься лише тактичним успіхом.

"Це не призводить до подальшої зміни сценарію і глобально не впливає на ситуацію з веденням бойових дій", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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