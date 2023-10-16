Нашествие оккупантов на Авдеевку: почему враг атакует большими колоннами

На Авдеевском направлении россияне вернулись к тактике, которую использовали в начале полномасштабного вторжения. Армия России идет по большим колоннам, которые просто расстреливаются.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, на что указывает такая тактика врага и чего хотят достичь оккупанты. Отметим, что глава МВА Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что градус напряжения понемногу уменьшается, ведь россияне выдохлись.

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Авдеевка важна для россиян

По мнению Ступака, большие колонны россиян указывают на то, что у оккупантов горят сроки.

Это ключевой показатель. Будь у них неограниченные сроки, то захватчики делали бы гибридные тактики и атаки небольшими группами. А вот такие массированные колонны указывают на то, что срок ограничен,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Вероятно, россияне будут продолжать штурмы на Авдеевку, ведь сейчас этот город важен для оккупантов. Враг накапливает дополнительные силы и бросает на поле боя свои резервы.

Люди в России, к сожалению, есть. Россияне идут на войну. Не такими большими потоками, как раньше, но они (россияне – 24 Канал) идут. Им предлагают деньги. Солдат ищут в Сербии, на Кубе, в Средней Азии, а также внутри России. Различные частные военные компании используют в качестве провайдеров,

– добавил Ступак.

Впрочем, большая проблема врага – это техника. Она имеет тенденцию к концу. С каждым месяцем на фронт едет все более старая и более старая техника.

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"Не от хорошей жизни россияне с протянутой рукой пошли к северным корейцам и иранцам", – отметил бывший сотрудник СБУ.

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Прощупывают оборону

Ступак предположил, что россияне перегруппируются, подтянут дополнительные резервы, потому что видят, что на этом направлении можно что-то сделать, в отличие от других направлений, где у оккупантов вообще ничего не получается.

Так же поступают украинские военные. Они пробуют прощупывать российскую оборону. Например, в июне – июле ВСУ прощупывали, где можно пробить, где слабее. Вот нашли Работино, Новопрокоповку.

"Россияне также увидели, что где-то по краям Авдеевки слабее, то надо там прогрызать. К сожалению, это война и они находят возможности", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Ситуация на Авдеевском направлении