Россияне используют фосфор во время наступления на Авдеевку, – Ермак
Источник:Андрей Ермак
Агрессор бросил много сил на Авдеевское направление. Кроме того, российские военные используют фосфорное оружие.
Об этом сообщил руководитель ОП. Андрей Ермак подчеркнул, что украинская армия удерживает позиции в сложных условиях.
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"Цель врага неизменна – убить нас всех"
Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом,
– рассказал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что мы все должны помнить, что война продолжается.
Цель врага неизменна – убить нас всех,
– добавил Ермак.
Также заметил, что россияне не ценят своих людей. Захватчики делают ставку на количество. Между тем, наша сила – в качестве и единстве, холодном расчете потребностей для того, чтобы уничтожить врага.
"Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", – подчеркнул чиновник.
Заметим, в сети распространили видео, где, вероятно, видно применение россиянами фосфорных бомб.
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Обратите внимание! Фосфорное оружие – это вид зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. При содействии с воздухом он начинает гореть. Обратим внимание, что речь идет не только о бомбах, ведь заряд с белым фосфором может быть и в артиллерийских снарядах, ракетах, минах и гранатах.
Фосфор может вызывать особенно тяжелые и болезненные увечья, химические ожоги, поражения костей и костного мозга, а также спровоцировать медленную и болезненную смерть.
Согласно III дополнительному протоколу к Конвенции о конкретных видах оружия, запрещено применение белого фосфора, если под угрозой жизни мирных людей.